Мэр Бергамо согласен увековечить сотрудничество России и Италии в борьбе с коронавирусом

По данным телеканала «Мир 24», он считает, «что будет возможность увековечить память о сотрудничестве между Россией и Италией, главным образом с Бергамо».

«Бергамо, безусловно, в долгу. Поэтому если есть возможность отдать дань этой дружбе, которая сложилась в ходе общей борьбы, мы были бы рады», — заключил Гори.