Мэр белорусского города Жодино пообещал убрать ОМОН с улиц

Глава города пообщался с работниками Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и пообещал выйти к ним на вечернюю акцию, которая начнется в 20:00. Правда, он предупредил, что «может немного опоздать». Собравшиеся проводили градоначальника криками «Мэр с народом!».

Кроме того, Заболоцкий заявил, что уберет силовиков с улиц города. ОМОН может покинуть Жодино за полчаса. Только перед этим администрация города должна быть уверена, что нет угрозы захвата госучреждений.

До Заболоцкого никто из управленцев не выходил на встречи с местными жителями.

Ранее некоторые рабочие БелАЗа вышли на территорию завода и потребовали встречи с руководством города. В результате на это согласились несколько чиновников во главе с Заболоцким. Работники перечислили свои требования, среди которых вывод ОМОНа из города и проведение новых выборов.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Оппозиция протестует уже пятый день, всего задержаны несколько тысяч человек.

Граждане Белоруссии запустили волну забастовок. Они отказываются выходить на работу, пока власти не остановят насилие. Сотрудники Белорусской филармонии выстроились перед зданием с плакатами и хором исполнили религиозный гимн белорусской эмиграции «Магутны Божа». Представители БелАЗа требуют прекращения насилия над протестующими и честных выборов. Помимо этого, приостановлена работа Жабинковского сахарного завода и Минского маргаринового завода.