Мэр Алма-Аты рассказал, почему силовики не смогли дать отпор нападавшим в начале беспорядков

В первые дни беспорядков в Казахстане силовики Алма-Аты были минимально оснащены. У них были только щиты, дубинки и световые гранаты. Об этом РБК рассказал аким (глава городской администрации) Бакытжан Сагинтаев.

По словам Сагинтаева, именно слабой оснащенностью силовиков можно объяснить активность боевиков и провокаторов среди участников беспорядков.

«У полицейских были щиты, дубинки. Большинство из них вообще без ничего на руках. Применяли шумовые гранаты, чтобы отогнать. Все. Другого на руках у них не было», — сообщил он.

При этом сами участники беспорядков, по словам главы администрации Алма-Аты, имели при себе оружие. Также они не сдерживались в применении силы в отношении правоохранителей. Сагинтаев считает, что люди шли не митинговать, а воевать.

«И когда десятки тысяч людей нападают на полицию, отбирают все, говорить о том, что они капитулировали, считаю, некорректно», — подчеркнул аким.

В Казахстане 2 января вспыхнули акции протеста на фоне роста цен на сжиженный природный газ. Через несколько дней они переросли в массовые беспорядки. Участники выдвинули политические требования. Начались нападения на органы власти во многих городах республики. Пострадавшими числятся тысячи людей, есть погибшие.

Казахский президент Касым-Жомарт Токаев попросил помощи у ОДКБ. В республику направили миротворцев, которые уже приступили к выполнению задач. Власти сообщили, что в стране удалось восстановить конституционный порядок.