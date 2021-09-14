«Ментальная деградация»: бывший оператор беспилотника США рассказал о службе в армии

Брендон Брайант, бывший оператор боевого беспилотника США, поговорил с RT о службе в американской армии. Он рассказал, что не может смириться с гибелью людей по его вине.

Брайант считает, что служба в армии и прививающееся там отношение к человеческой жизни, приводит к деградации.

«Ментальная деградация — вот подходящий термин. Ликование после каждого нашего удара, обмен поздравлениями и жестами „дай пять“, продвижение по службе, полученное за эту работу, — все это разъедает твою личность», — сказал он.

Военный добавил, что сам считает себя причастным к гибели 13 человек.