  • «Менструация с Сатаной». Поклонники дьявола в США раздадут неимущим тампоны

    11 ноября 2019, 13:20

    Ксения Дагаева

    В Сан-Антонио отделение американского «Сатанинского храма» собирает тампоны и менструальные чаши, чтобы раздать их неимущим. Об этом сообщила местная газета San Antonio Current. Акция, которая пройдет перед католическим Рождеством, получила название «Менструация с Сатаной».
    «Менструация с Сатаной». Поклонники дьявола в США раздадут неимущим тампоны

    Пожертвования в виде неиспользованных прокладок, тампонов и менструальных чаш сатанисты принимают до 3 декабря. Единственное требование — вся продукция должна быть запечатана в оригинальной упаковке.

    Проект запустили в ответ на традиционный сбор еды, одежды и средств личной гигиены христианской благотворительной организацией «Армия спасения». В канун Рождества многие организации собирают еду и одежду для малоимущих. Однако предметы женской личной гигиены зачастую игнорируют. Несмотря на то, что траты на них занимают немалую часть бюджета. При этом в некоторых штатах, например, в Техасе, тампоны и прокладки облагают налогом на добавленную стоимость или налогом с продаж. Некоторые называют эту меру сексистской.

    «„Менструация с Сатаной“ — это кампания, цель которой сделать предметы женской гигиены доступными для всех нуждающихся людей, особенно тех, кто не может позволить себе их без посторонней помощи», — отметили в «Сатанинском храме».

    В прошлом году «Сатанинский храм» начал вырастать в серьезную организацию. Летом на фестивале Beat Film Festival даже показали документальный фильм под названием «Во славу тьмы?».