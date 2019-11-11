«Менструация с Сатаной». Поклонники дьявола в США раздадут неимущим тампоны

Пожертвования в виде неиспользованных прокладок, тампонов и менструальных чаш сатанисты принимают до 3 декабря. Единственное требование — вся продукция должна быть запечатана в оригинальной упаковке.

Проект запустили в ответ на традиционный сбор еды, одежды и средств личной гигиены христианской благотворительной организацией «Армия спасения». В канун Рождества многие организации собирают еду и одежду для малоимущих. Однако предметы женской личной гигиены зачастую игнорируют. Несмотря на то, что траты на них занимают немалую часть бюджета. При этом в некоторых штатах, например, в Техасе, тампоны и прокладки облагают налогом на добавленную стоимость или налогом с продаж. Некоторые называют эту меру сексистской.

«„Менструация с Сатаной“ — это кампания, цель которой сделать предметы женской гигиены доступными для всех нуждающихся людей, особенно тех, кто не может позволить себе их без посторонней помощи», — отметили в «Сатанинском храме».

В прошлом году «Сатанинский храм» начал вырастать в серьезную организацию. Летом на фестивале Beat Film Festival даже показали документальный фильм под названием «Во славу тьмы?».