Паул Блокхейс, госсекретарь министерства здравоохранения, благосостояния и спорта заявил, что в стране не будут пренебрегать риском для здоровья людей.

«Оценка наших экспертов показывает, что использование „веселящего газа“ в развлекательных целях может быть чрезвычайно вредно и привести к серьезному ущербу для здоровья даже при ограниченных дозах», — сказал политик.

Он добавил, что за первую половину 2019 года в Нидерландах было зафиксировано 67 жалоб на здоровье, проблемы с которым возникли после употребления закиси азота. Этот показатель больше, чем за весь предыдущий год.