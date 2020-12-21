Британки рассказали о преждевременной менопаузе после COVID-19

Несколько жительниц Великобритании рассказали о потере фертильности после того, как они переболели коронавирусом. Симптомы болезни у них затянулись, а после выздоровления анализы показали снижение репродуктивных гормонов до «постменопаузального» уровня.

Жительница Сомерсета Дон Найт сообщила Daily Mail, что несколько недель болела после поездки в Таиланд. У 46-летней женщины не наступили критические дни.

«Мои симптомы COVID-19 были настолько ужасными и продолжались месяцами, из-за чего я с трудом могла вставать с дивана, поэтому отсутствие месячных было наименьшей из моих проблем», — призналась Дон.

После того, как она почувствовала обострение симптомов (учащение пульса и жар в руках и ногах) она сдала анализы, которые показали снижение уровня эстрогена, прогестерона и фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Врач заявил, что у нее прошла менопауза, чем очень удивил Дон, потому что никаких предпосылок к этому не было.

Спустя месяц после заражения коронавирусом у 47-летней Анны Марии Грив из Шоттса не наступили месячные, а симптомы заболевания сохраняются уже несколько месяцев.

«У меня нет выбора, кроме как смириться с концом моей фертильности. Но у меня не было времени на подготовку», — сказала британка.

О нарушении менструального цикла у женщин с COVID-19 рассказала основательница одного из фейсбук-сообществ пациентов с коронавирусом Клэр Хасти.

«У некоторых длительные симптомы COVID усилились во время менструации», — пояснила она.

Возможно, есть связь между симптомами коронавируса (утомляемость и спутанность сознания) и менопаузой.

«Наиболее распространенная группа людей, страдающих длительным COVID-19, — это люди в возрасте 50 лет, поэтому менопауза или перименопауза могут быть их симптомами», — предположила врач-терапевт, специализирующаяся на проблемах женского здоровья, Луиза Ньюсон.

Заразившаяся коронавирусом турчанка плюнула на своего мужа и укусила его, чтобы заразить его. Причиной истерики стали поздравления с днем рождения, которые мужчина получил от друзей и родственников.