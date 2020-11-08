Меню ресторана в Японии пополнилось «Байден бургером»

Повара ресторана Tsunami придумали новое блюдо и добавили его в меню 6 ноября. Дату выбрали не случайно: в пятницу кандидат от Демократической партии Джо Байден опередил действующего президента США Дональда Трампа.

Ингредиенты «Байден бургера»: мягкий сыр «Филадельфия» и картофельные чипсы из штата Пенсильвания, крупного производителя чипсов. Демократ родился в Пенсильвании. К тому же, именно этот ключевой штат принес кандидату в президенты решающие голоса выборщиков. «Байден-бургер» весит 600 граммов. Стоимость новинки — 1980 иен (почти 1500 рублей).

Сотрудник заведения Иида Сигеру добавил это блюдо в меню, чтобы быть готовым к победе на выборах в США любого кандидата.

Это уже не первый президентский бургер от Tsunami. В 2009 году меню пополнилось съедобным «Обамой», а в 2016-м — «Трампом». В состав «Бургер Трамп» входят бекон и яйцо, любимое президентом, а также перцем халапеньо, символизирующий острый язык главы государства.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга уже поздравил Байдена и кандидата на пост вице-президента от демократов Камалу Харрис с победой на прошедших в США выборах.

Байден объявил о своем избрании президентом США 7 ноября. Перед этим ведущие американские СМИ написали о победе демократа в президентской гонке. В то же время Трамп снова заявил о победе при учете «легальных голосов»