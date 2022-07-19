Меню армии США предложили сделать более вегетарианским

Пентагон рассматривает возможность увеличения растительных продуктов и сокращения мяса в меню американских военных. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на издание Army Times.

Поправку рассмотрит Палата представителей США в 2023 году. Первыми участие в эксперименте примут военно-морские базы на Мавританских островах, Гуам, Диего-Гарсия в Индийском океане и в Японии — в их рацион питания введут больше овощей и сократят количество мяса.

Одной из причин такой инициативы считают резкое увеличение стоимости мясной продукции.