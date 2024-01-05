Мир 05 января 2024, 09:39 Меня убьют. Уклонист с Украины рассказал об угрозах жизни Уклонист с Украины пожаловался на угрозы убийством из-за побега РИА «Новости»

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Украинский уклонист Андрей признался, что с родины ему поступили угрозы убийством. Об этом он сообщил телеканалу France 2.

«В общей сложности побег из страны занял около 36 часов, мне даже пришлось вплавь пересекать Днепр. Но стали поступать угрозы, пишут, что убьют в случае возвращения на Украину», — отметил мужчина.

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Из соображений безопасности Андрей не стал раскрывать свое местоположение журналистам.

В материале телеканала говорится, что из-за ухудшения ситуации на фронте ВСУ начали испытывать дефицит живой силы. Поэтому мобилизационные меры ужесточили, мужчин призывного возраста отправляют на фронт практически насильно.

«На Украине есть сильная нехватка готовых идти в бой мужчин. Судя по всему, общество раскололось на два лагеря: одни поддерживают всеобщую воинскую повинность, а другие хотят получить возможность выбирать этот путь самим», — отметила журналист Александра Лэй.

Депутат украинской Рады Алексей Гончаренко ранее сообщил, что военно-политические власти страны настаивают на усилении мобилизации. В противном случае, уточнил политик, Украину будет некому защищать.