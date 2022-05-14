«Меня больше беспокоит граница США и Мексики». Американский сенатор осудил миллиардные траты на Украину

Против законопроекта о выделении рекордного транша на 40 миллиардов долларов в качестве военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине выступили 57 членов палаты представителей конгресса США. Один из них — член Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что одобрение этого закона приведет США к прямому конфликту с Россией. По его мнению, Штатам следует уделять больше внимания своим внутренним делам, написала kp.ru.

«Меня больше беспокоит американо-мексиканская граница, чем российско-украинская», — подчеркнул Гетц.

Он отметил, что на работу таможенных и пограничных служб США в бюджете предусмотрено 15,3 миллиарда долларов, но Украине страна готова направить почти в три раза больше средств.

«Если мы находимся в состоянии войны, то почему бы нам не проголосовать, как и положено, за разрешение на применение военной силы? Или мы собираемся действовать на Украине, как в Йемене, как во всем мире, то есть вести необъявленные войны?» — поинтересовался он.

По словам Гетца, Демократическая партия ежедневно устраивает в США охоту на тех, кто выступает за превосходство белой расы. Но одновременно с этим они свободно дают ракеты истинным сторонникам теории превосходства белой расы на Украине, удивился республиканец.

Он также напомнил об уходе США из Афганистана, где США, по его определению, проиграли войну «козопасам, размахивающими ружьями». Но теперь, по его словам, Штаты спешат воевать с нацией, обладающей шестью тысячами ядерных боеголовок.

«Почему американцы должны платить за чью-то свободу где-то еще, если наши собственные лидеры не отстаивают нашу свободу?» — добавил он.