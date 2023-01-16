Мир 16 января 2023, 02:15 Менее трети электротранспорта Одессы выйдет на линию в понедельник Горсовет Одессы: в понедельник на маршруты выйдет треть электротранспорта РИА «Новости»

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В понедельник, 16 января, в Одессе на маршрут выйдет лишь 30% троллейбусов и трамваев. Об этом сообщили в Telegram-канале горсовет.

«Завтра на маршруты выйдет треть движимого состава общественного электротранспорта», — говорится в сообщении.

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Ранее украинская компания ДТЭК заявила о серьезной ситуации с энергосистемой страны. После повреждений нескольких ТЭС в результате субботних атак на Украине наблюдается очень большой дефицит генерации электроэнергии. При этом руководство предприятия не может назвать даже примерные сроки восстановления.

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Работу общественного электротранспорта в Одессе в полном объеме уже останавливали в субботу, 14 января. В тот же день власти Харькова писали об остановке метро и отключениях электричества в городе.

На новогодних каникулах одесским властям пришлось ограничить работу крупных предприятий города, чтобы обеспечить жителей бесперебойным электричеством хотя бы в праздники.