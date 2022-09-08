Менее четверти британцев заявили, что Трасс будет работать лучше Джонсона | 360°

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Менее четверти британцев заявили, что Трасс будет работать лучше Джонсона

The Times: Менее четверти британцев считают, что Трасс будет работать лучше Джонсона

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Большинство жителей Великобритании были недовольны победой Лиз Трасс в гонке за пост премьер-министра. Менее четверти граждан (23%) считают, что она справится с работой лучше своего предшественника Бориса Джонсона, сообщила газета The Times со ссылкой на опрос YouGov.

Еще 23% респондентов уверены, что новый премьер-министр Великобритании покажет себя хуже Джонсона. И только 40% избирателей полагают, что Трасс на новом посту будет справляться «почти так же», как он.

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Британцы также оценили новую энергетическую политику главы правительства: 18% назвали ее правильной, 38% — усомнились в ее наличии, 44% не смогли оценить идеи Трасс.

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Опрос проводился с 6 по 7 сентября. YouGov не указала число опрошенных британцев.

Многих жителей Соединенного Королевства смешит желание Трасс быть похожей на Маргарет Тэтчер. Политик не дотягивает до уровня «железной леди».

Великобритания

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