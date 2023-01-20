Мир 20 января 2023, 03:58 Менее 9% компаний из стран ЕС и G7 покинули Россию Швейцарские экономисты заявили, что из России ушли менее 9% компаний из стран ЕС и G7 Unsplash

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Менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7 ушли с российского рынка после начала спецоперации на Украине. Об этом заявили швейцарские ученые-экономисты. Их подсчеты опубликовал Университет Санкт-Галлена.

Прекращение бизнеса в России европейских компаний оказалось весьма ограниченным, заявили профессор Симон Эвенетт и его коллега из Международного института управленческого развития из Лозанны Никколо Пизани.

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По их данным, до объявления боевых действий в России работали 2405 дочерних компаний 1404 фирм из стран ЕС и G7.

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«[В конце ноября 2022] года менее 9% этого пула фирм отказались по меньшей мере от одного филиала в России, и этот уровень отказа едва ли изменился в течение четвертого квартала 2022 года», — отметили ученые.

Их подсчеты опровергли заявления о большом оттоке иностранного бизнеса из России. Многие компании со штаб-квартирами в Европе и странах «Большой семерки» сопротивлялись давлению тех, кто хотел, чтобы они ушли с российского рынка. Эти фирмы продолжают вкладывать деньги и работать в России.