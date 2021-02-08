Менеджер Мэнсона оставил музыканта после обвинений в насилии

По мнению журналистов, Чиулла уволился в связи с заявлением актрисы Эван Рэйчел Вуд, которая заявила, что Мэнсон подвергал ее насилию во время их отношений. Отмечается, что позднее рок-музыканта обвинили в жестком обращении еще 11 женщин, в частности американская актриса Роуз Макгоуэн.

«Я поддерживаю Эван Рэйчел Вуд и других смелых женщин, которые выступили с заявлениями. Чтобы оправиться от жестокого обращения, нужны годы, и я посылаю им силы на их пути к выздоровлению», — написала артистка в соцсетях.