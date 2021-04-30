Пресс-секретарь Мендель в третий раз попыталась уйти от Зеленского

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в третий раз написала заявление об увольнении. Первые два ей не подписали.

По данным источника местного издания «Страна», Зеленский хорошо относится к Мендель, но у нее много претензий к условиям. При этом работой пресс-секретаря недоволен глава офиса президента Андрей Ермак. Он считает, что Мендель нужно искать замену.

«Последнее слово в любом случае будет за Зеленским», — добавил источник «Страны».

Мендель работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», писала для The New York Times, Politico и украинского Forbes. Была координатором по связям с медиа представительства Всемирного банка на Украине. Должность пресс-секретаря президента Украины она заняла 3 июля 2019 года.

Через год основатель политического движения бывшего президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук пустил слух, что Мендель якобы беременна от Зеленского. Она опровергла эту информацию и призвала не верить фейкам и не заниматься их созданием.