Мемориальный музей диджея Avicii появился в Стокгольме

Музей под названием Avicii Experience, посвященный известному диджею, скончавшемуся три года назад, открылся в Стокгольме. Вход в него напоминает шикарный клуб с красной ковровой дорожкой у дверей, написало издание «Би-Би-Си».

В подвалах музея находятся экспонаты: реконструкция крошечной студии в Стокгольме, где Тим микшировал свой хит Levels в 2011 году, принесший ему всемирную известность. Кроме того, там можно будет увидеть копию его особняка в Лос-Анджелесе, где он играл на рояле, сообщила «Газета.ru».

«Я чувствую себя одновременно грустно и весело. Это оживило многие мои воспоминания и эмоции, которые у меня вызывала его музыка», — рассказал посетитель музея Адам Франссон.

Культурная инициатива призвана обратить внимание общественности на проблемы психического здоровья у людей, которые работают в музыкальной индустрии. Попасть в музей можно примерно за 20 евро.

Диджей Avicii погиб 20 апреля 2018 года. Его похоронили в Стокгольме почти через два месяца после смерти. В 2021 году вышли в свет его предсмертные записки.