Мир 24 февраля 2023, 15:56 Мемориальную доску Ломоносову решили демонтировать в Киеве Киево-Могилянская академия решила демонтировать памятную доску Ломоносову

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Мемориальную доску русскому ученому Михаилу Ломоносову, установленную на стене здания Киево-Могилянской академии, решили демонтировать. К такому решению пришел ученый совет вуза, сообщил в Facebook* президент академии Сергей Квит.

«Двадцать третьего февраля Ученый совет национального университета „Киево-Могилянская академия“ принял решение демонтировать памятную доску, посвященную Михаилу Ломоносову, и передать ее музею», — написал он.

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Барельеф на здании Киево-Могилянской академии, где учился первый русский ученый-естествоиспытатель, энциклопедист, химик и физик, поэт Михаил Ломоносов был установлен в 1973 году.

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