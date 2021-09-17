Мемориальную доску Кутузову открыли в Словакии

Памятную доску знаменитому русскому полководцу генерал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову установили в словацком селе Ришневец. Об этом сообщил ТАСС.

Доска была установлена российским представительством и местными властями. На открытии памятной доски присутствовали представители властей Ришневца и посол России в Словакии.

Кутузов в 1805 году через Словакию выводил из-под удара французов российскую армию после битвы под Аустерлицем. Как раз в Ришневеце тогда находилась ставка российских войск, там же сохранился и дом, в котором жил легендарный полководец, написали NEWS.ru.