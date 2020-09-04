Мемориал советским солдатам открыли в Манчестере

«В память о советских солдатах, которые отдали свои жизни, освобождая Европу, и в знак признательности храбрым людям осажденного Ленинграда. 1941-1945. Никто не забыт», — гласит надпись на табличке.

Церемония приурочена к дате окончания Второй мировой войны. В ней приняли участие посол России в Великобритании Андрей Келин, лорд-мэр Манчестера Абид Латиф Чохан, соотечественники и местные жители.