Мемориал погибшим в беспорядках силовикам откроют в Алма-Ате

В память о погибших полицейских и военнослужащих в Алма-Ате построят мемориал. Он появится на площади Республики, заявил глава администрации города Бакытжан Сагинтаев. Об этом написал ТАСС.

«Память о погибших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов будет увековечена в мемориале, который будет установлен на площади Республики», — процитировала пресс-служба городской администрации слова Сагинтаева.

Он добавил, что памятник будет напоминать потомкам о том, кто защитил их страну от террористов, обеспечил безопасность людей и сохранил мир.

Акция протеста начались в Казахстане в первых числах января. Люди вышли на улицы из-за того, что цены на сжиженный газ возросли в два раза. Однако мирные протесты переросли в беспорядки. Особенно сложной ситуация оказалась в Алма-Ате, где были зафиксированы случаи мародерства, в городе орудовали боевики.

В результате случившегося 17 представителей правоохранительных органов погибли. Ситуация в стране стабилизировалась, в 14 регионах уже перестал действовать красный уровень террористической угрозы.