Мемориал на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище демонтируют в Литве

Горсовет Вильнюса принял решение о демонтаже мемориала на захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, во время голосования инициативу поддержали 43 человека, один воздержался, еще трое высказались против. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отметил, что это будет не просто снос мемориала.

«Будет упорядоченное снятие скульптурных стел, чтобы потом их можно было где-то экспонировать», — пояснил он.