  • Меморандум РФ и Турции по Сирии спас от атак курдских боевиков — Джабаров

    01 ноября 2019, 11:56

    Алена Макаренко

    Благодаря меморандуму России и Турции по Сирии удалось предотвратить атаки вооруженных формирований курдов на территории Сирии. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров, сообщил Inforeactor.
    Меморандум РФ и Турции по Сирии спас от атак курдских боевиков — Джабаров

    На севере Сирии предотвращены боевые действия, к которым планировали приступить курды и турки.

    «Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи», — отметил сенатор.

    Сейчас в Сирии проводится совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности, отметило РИА ФАН. Оно необходимо для противодействия курдским боевикам в рамках меморандума.

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    Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии. Анкара боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками террористической группировки «Исламское государство»*.

    Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи и подписали меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому курдские боевики ушли с территории в течение 150 часов, этот шаг назвали большим успехом российско-турецкой дипломатии.

    *«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и других стран мира.