На севере Сирии предотвращены боевые действия, к которым планировали приступить курды и турки.

«Этого удалось достигнуть благодаря меморандуму РФ и Турции в Сочи», — отметил сенатор.

Сейчас в Сирии проводится совместное российско-турецкое патрулирование зоны безопасности, отметило РИА ФАН. Оно необходимо для противодействия курдским боевикам в рамках меморандума.

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Турция провела антитеррористическую операцию «Источник мира» с 9 по 22 октября на севере Сирии. Анкара боролась с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками террористической группировки «Исламское государство»*.

Позднее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи и подписали меморандум о взаимопонимании. Благодаря этому курдские боевики ушли с территории в течение 150 часов, этот шаг назвали большим успехом российско-турецкой дипломатии.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная на территории России и других стран мира.