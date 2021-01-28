Сенатор Берни Сандерс стал тортом. И это только один из мемов в его честь
Все началось с фотографии, на которой Сандерса запечатлели сидящим в теплых варежках на официальном мероприятии, напомнил портал Daily Star. Потом в продаже появились тематические толстовки, а на eBay — вязанные крючком куклы.
Одну из таких купили за 20,3 тысячи долларов, сообщило издание Newsweek. В пересчете на рубли ее стоимость равняется полутора миллионам. Связала игрушку 46-летняя жительница Техаса Тоби Кинг. Фигурка полностью повторяет наряд и позу политика на торжественной церемонии.
В дело вмешался кондитер Бен Каллен, который в Instagram показал подписчикам созданный торт.
Подписчики назвали кулинарный шедевр потрясающим, указав на невероятную проработанность деталей.
Торт-мем в коллекции кондитера не первый. Каллен уже показывал свой вариант куклы Чаки и Джо Экзотика из мини-сериала «Король тигров».