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    28 января 2021, 01:45

    Сенатор Берни Сандерс стал тортом. И это только один из мемов в его честь

    Александра Ломейко

    Американский сенатор Берни Сандерс буквально превратился в мем после инаугурации президента США Джо Байдена. Теперь из политика «сделали» торт.

    Все началось с фотографии, на которой Сандерса запечатлели сидящим в теплых варежках на официальном мероприятии, напомнил портал Daily Star. Потом в продаже появились тематические толстовки, а на eBay — вязанные крючком куклы.

    Одну из таких купили за 20,3 тысячи долларов, сообщило издание Newsweek. В пересчете на рубли ее стоимость равняется полутора миллионам. Связала игрушку 46-летняя жительница Техаса Тоби Кинг. Фигурка полностью повторяет наряд и позу политика на торжественной церемонии.

    В дело вмешался кондитер Бен Каллен, который в Instagram показал подписчикам созданный торт.

    Подписчики назвали кулинарный шедевр потрясающим, указав на невероятную проработанность деталей.

    Торт-мем в коллекции кондитера не первый. Каллен уже показывал свой вариант куклы Чаки и Джо Экзотика из мини-сериала «Король тигров».