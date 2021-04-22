Мем про однофамильцев соберет всех Джошей в Небраске на «великую битву»

Прошлогодняя интернет-шутка о людях по имени Джош Свэйн обещает перерасти в «великую битву». Она должна состояться в американском штате Небраска 24 апреля.

Скриншот группового чата в Facebook, где всех участников звали одинаково, разлетелся по соцсетям в апреле 2020 года. «Главный Джош» предложил устроить соревнования, в которых состоящим в переписке придется бороться за свое имя. Победитель будет один, остальным придется себя переименовывать.

Указанные в чате координаты ведут к пустому полю рядом с американским городом Линкольн в Небраске. В оригинальном твите есть отсылка к фильму «Горец».

Источник фото: Facebook

Пользователи Reddit признались, что находятся в предвкушении предстоящего сражения, и посвятили «битве Джошей» несколько мемов.

«Битва «Джошей» / Источник фото: Reddit

Незадолго до назначенной даты в Сети о ней вспомнили и начали подготовку. Пользователи напомнили друг другу, что до события остались считанные дни.

Предположительный создатель мема заявил на Reddit, что создал групповой чат на Facebook из-за скуки во время пандемии и скоро забыл о нем.

«Когда я опубликовал скриншоты в Twitter, интернет в это проверил и не забыл спустя год. Такое случается нечасто, так что, боюсь, мне придется подчиниться и отправиться через все США, чтобы защитить свое имя», — написал он.