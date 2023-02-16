16 февраля 2023, 18:18
Мэлпас уйдет с поста президента Всемирного банка
Президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас решил уйти со своего поста к концу июня этого года. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ВБ.
В сообщении банка говорится, что Мэлпас проинформировал совет директоров о своем решении уйти с поста президента. Он намерен сделать это 30 июня, когда подойдет к концу финансовый год.
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Мэлпаса избрали президентом Всемирного банка в апреле четыре года назад.
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