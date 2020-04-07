Мелодию коронавируса создали в американском институте

По данным издания, при помощи алгоритма каждый белок вируса зазвучал как инструмент, а аминокислота — как нота из гаммы.

Длительность композиции — около двух часов. Ее воспроизвели на флейте, колокольчиках и кото (японский инструмент). Пользователи SoundCloud предложили сделать альбом с другими вирусами, признав, что это самая интересная вещь, которую они слышали за последние годы.