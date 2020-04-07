Мелодию коронавируса создали в американском институте
Специалисты из Массачусетского технологического института (США) провели необычный эксперимент. Им удалось создать мелодию коронавируса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, при помощи алгоритма каждый белок вируса зазвучал как инструмент, а аминокислота — как нота из гаммы.
Длительность композиции — около двух часов. Ее воспроизвели на флейте, колокольчиках и кото (японский инструмент). Пользователи SoundCloud предложили сделать альбом с другими вирусами, признав, что это самая интересная вещь, которую они слышали за последние годы.