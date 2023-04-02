Мир 02 апреля 2023, 18:42 Мельник нагрубил немецким политикам в ответ на призыв к переговорам с Россией Замглавы МИД Украины Мельник грубо ответил немецким политикам на призыв к переговорам с РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Замглавы МИД Украины Андрей Мельник назвал «маразматической идеей» призыв к переговорам с Россией по украинскому конфликту и прекращению огня. Украинцы отвергают эту «мишуру», заявил дипломат в Twitter.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — написал он.

Реклама

Сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта, бывший председатель Немецкой федерации профсоюзов Райнер Хоффманн, ряд немецких политиков, ученых и деятелей искусства создали текст под названием «Помиритесь», который накануне опубликовали в издании Berliner Zeitung.

Авторы указали, что конфликт обернулся «окопной войной, в которой есть только проигравшие», и призвали использовать язык дипломатии. По их мнению, мир можно заключить только на основе международного права и только с Россией. Посредниками могут стать Китай, Бразилия, Индия и Индонезия.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал этот призыв «откровенным цинизмом по отношению к жертвам российской агрессии».