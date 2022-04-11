Производство минометов украинскими националистами в Мелитополе сняли на видео

Захватившие Мелитопольский завод автотракторных запчастей украинские националисты переоборудовали станки для производства минометов. Видео с места опубликовала в своем Telegram-канале газета «Известия».

На опубликованных кадрах видно, как рабочий рассказал, что националисты изготавливали детали для минометов калибром 60 и 80 миллиметров. Также начали производство для орудий калибром 120 миллиметров.

На освобожденном предприятии осталось большое количество уже готовых деталей, которые боевики бросили после отступления.

Мэр Мелитополя Галина Данильченко заявила, что после начала специальной операции власти Украины умышленно отключили город и все прилегающие к нему населенные пункты от электроснабжения. Без света остались около 250 тысяч человек. По ее словам, только пришедшие российские военные помогли разминировать электростанции и вернуть свет в дома жителей.