Власти Чечни направили в Мелитополь 20 тонн гуманитарной помощи

Власти Чечни направили в Мелитополь 20 тонн медикаментов, в которых нуждались местные жители. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что жизнь в городе постепенно начинает налаживаться, однако до недавнего времени единственной проблемой местных жителей оставалась нехватка лекарств. Фонд имени Ахмата Кадырова решил этот вопрос.

«Теперь местные жители смогут по назначению врачей совершенно бесплатно получить жизненно важные лекарственные препараты», — указал глава Чечни.

В составе гуманитарного груза, собранного Фондом имени Ахмата Кадырова, в том числе инсулин, арбидол и препараты для детей.

Мелитополь полностью перешел под контроль российских войск 26 февраля. Сегодня появилось видео, как на центральной площади города спустили флаг Украины.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило груз гуманитарной помощи жителям Украины. Жителям Бердянска Запорожской области привезли 36 тонн гуманитарной помощи. Также Фонд Ахмата Кадырова привез 80 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь.