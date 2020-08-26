Меланья Трамп: президент сделает все для борьбы с коронавирусом
Меланья Трамп, первая леди США, пообещала, что президент страны будет делать все, чтобы разработать эффективное лечение от коронавируса или создать вакцину, которая будет доступна для всех. Об этом сообщило РИА «Новости».
Меланья выступила на съезде республиканской партии. Также она выразила соболезнования всем, кто потерял близких из-за инфекции.
Первая леди подчеркнула, что молится за тех, кто «страдает или болен», написал сайт «Аргументы и факты».
Она заверила, что администрация ее мужа не остановит борьбу, пока не появится эффективное лечение или доступная вакцина. Меланья также выразила благодарность врачам, медсестрам и учителям за их работу в ходе пандемии.