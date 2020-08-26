Меланья Трамп: президент сделает все для борьбы с коронавирусом

Меланья выступила на съезде республиканской партии. Также она выразила соболезнования всем, кто потерял близких из-за инфекции.

Первая леди подчеркнула, что молится за тех, кто «страдает или болен», написал сайт «Аргументы и факты».

Она заверила, что администрация ее мужа не остановит борьбу, пока не появится эффективное лечение или доступная вакцина. Меланья также выразила благодарность врачам, медсестрам и учителям за их работу в ходе пандемии.