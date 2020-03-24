Меланию Трамп проверили на коронавирус. Первая леди здорова

Президент США Дональд Трамп объявил, что его жена Мелания прошла тест на коронавирус и получила отрицательный результат. Об этом он рассказал журналистам.

Как сообщила Газета.ru, американский лидер тоже прошел тест на коронавирус и также получил отрицательный результат. Опасения за здоровье Трампа были вызваны тем, что президент общался с делегацией из Бразилии.

Как писали СМИ, результаты первого тестирования на коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару дали положительный результат, второе тестирование было отрицательным. Глава государства сказал, что у него нет никаких симптомов. Бразильского лидера проверили после того, как у его помощника после визита в США диагностировали COVID-19.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце декабря, с января он стал распространяться по всему миру. США являются одной из самых зараженных стран. По последним данным, там больше 46 тысяч случаев, причем только за сутки зараженных стало на две тысячи больше. В Бразилии чуть меньше двух тысяч больных COVID-19. Там считают безработицу из-за кризиса более серьезной угрозой, чем пандемию. Тем не менее коронавирус не внес изменения в работу бразильских тюрем. Известного футболиста Роналдиньо не выпустили на свободу даже под большой залог.