  • Мелания Трамп спит с президентом на разных этажах

    04 декабря 2019, 02:31

    Светлана Степанова

    Накануне выхода биографической книги Мелании Трамп стали известны любопытные подробности ее личной жизни. Она не сразу переехала в Белый дом после того, как ее муж стал президентом. Да и сейчас она проводит с ним не так уж много времени: даже спит в отдельной спальне. Об этом сообщило издание Business Insider.
    Мелания Трамп спит с президентом на разных этажах

    После инаугурации мужа Меланию Трамп ждали в Белом доме, но она осталась в семейном пентхаусе, расположенном в Нью-Йорке. Женщина приняла решение оставаться с сыном до тех пор, пока не закончится учебный год в его школе. Лишь в июне 2017 года семейство воссоединилось.

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    Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что президент США и первая леди спят в разных спальнях. Корреспондент CNN проверил слухи и выяснил, что Мелания Трамп занимает целый отдельный этаж в Белом доме.

    В книге о главной женщине США сказано, что спальня Дональда Трампа расположена на втором уровне резиденции, а его супруги — на третьем. Раньше в ее апартаментах жила Мариан Робинсон, мать Мишель Обамы.

    Возле спальни Мелании Трамп находится «гламурная комната». Там первой леди наносят макияж и делают прическу. Еще одно помещение на этаже — спортивный зал с тренажерами и оборудованием для занятий пилатесом.