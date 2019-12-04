Мелания Трамп спит с президентом на разных этажах

После инаугурации мужа Меланию Трамп ждали в Белом доме, но она осталась в семейном пентхаусе, расположенном в Нью-Йорке. Женщина приняла решение оставаться с сыном до тех пор, пока не закончится учебный год в его школе. Лишь в июне 2017 года семейство воссоединилось.

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Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что президент США и первая леди спят в разных спальнях. Корреспондент CNN проверил слухи и выяснил, что Мелания Трамп занимает целый отдельный этаж в Белом доме.

В книге о главной женщине США сказано, что спальня Дональда Трампа расположена на втором уровне резиденции, а его супруги — на третьем. Раньше в ее апартаментах жила Мариан Робинсон, мать Мишель Обамы.

Возле спальни Мелании Трамп находится «гламурная комната». Там первой леди наносят макияж и делают прическу. Еще одно помещение на этаже — спортивный зал с тренажерами и оборудованием для занятий пилатесом.