Мелания Трамп раздала подарки детям в Лондоне

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания, прилетевшая вместе с ним в Великобританию на саммит стран НАТО, побывала на встрече со школьниками, организованной лондонским отделением Армии спасения.

Эта методисткая благотворительная организация с 1865 года поддерживает нуждающихся. Как сообщило Reuters, первая леди США приехала к детям в сопровождении супруги американского посла в Великобритании Сьюзан Джонсон.

Гостьи подарили школьникам игрушки, и помогли им делать рождественские венки. Американки спели вместе с детьми песню All I Want for Christmas.

Присутствовавшие ребятишки сообщили, что Мелания была мила, разговорчива и похвалила шляпку одной из девочек. Одна из школьниц спросила первую леди США, не приходилось ли ей когда-нибудь теряться в Белом доме? Что ответила Мелания, пресса не сообщила.