Мелания Трамп призвала жен губернаторов к борьбе за кибербезопасность

Супруга президента США Мелания Трамп встретилась с женами губернаторов и попросила их принять меры для безопасности детей в интернете. Поводом послужило самоубийство подростка-гея после того, как одноклассники разослали его переписку с другим школьником.

Безопасность в интернете — один из компонентов молодежной инициативы первой леди «Будь лучшим», сообщил журнал Time.

«Я знаю, что многие вещи, связанные с безопасностью в Сети, будет трудно прекратить, но сейчас как никогда необходимо научить наших детей здоровому поведению», — сообщила Трамп.

Она попросила собравшихся вместе с супругами помочь «продвигать поддержку, доброту, сострадание и уважение» в интернете.

Главы американских штатов и их жены прибыли в Белый дом на ежегодную зимнюю встречу Национальной ассоциации губернаторов. На ней лидеры регионов могут обсудить насущные вопросы друг с другом и с президентом.