Мелания Трамп показала новогоднее убранство Белого дома

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания показала, как Белый дом украсили на новогодние праздники. Фотографии и видео появились в ее соцсетях.

В этом году праздничный декор выдержан в традиционных тонах — зеленые ели в белом, золотом и красном обрамлении.

Годом ранее деревья были ярко-красного цвета.

Темой нынешнего рождественского оформления стал «Дух Америки». Ранее из штата Пенсильвания в Белый дом прибыла главная рождественская ель высотой 5,5 метра. Ее украсили бумажными цветами ручной работы, которые олицетворяют каждый из 50 американских штатов.

Помимо рождественских деревьев в резиденции появились и другие праздничные украшения. В Парадной столовой установили пряничный домик в форме Белого дома. Его окружают Статуя Свободы, мост Золотые Ворота из Сан-Франциско и другие достопримечательности, созданные местными кондитерами.