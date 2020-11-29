Мелания Трамп напишет мемуары

Написание книги стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход, сообщил источник издания. Сам Дональд Трамп, как указано в материале, поддерживает желание супруги, а события в ее изложении «могли бы стоить больших денег».

«Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать», — добавил один из источников.

Через несколько дней после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Мелания Трамп хочет развестись с мужем.

Как рассказала бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман, Мелания «считает каждую минуту» до того момента, когда Трамп покинет свой пост и она сможет развестись. Другая бывшая помощница Стефани Волкофф отметила, что все 15 лет их брака фактически были «сделкой», поэтому супруги спали в отдельных комнатах Белого дома.