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    29 ноября 2020, 02:41

    Мелания Трамп напишет мемуары

    Валерия Шафирко

    Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания решила написать мемуары о своей жизни в качестве первой леди государства. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

    Написание книги стало бы для Мелании возможностью получить самостоятельный доход, сообщил источник издания. Сам Дональд Трамп, как указано в материале, поддерживает желание супруги, а события в ее изложении «могли бы стоить больших денег».

    «Она не уйдет так тихо, как вы могли ожидать», — добавил один из источников.

    Через несколько дней после выборов президента США, которые состоялись 3 ноября, в СМИ появилась информация о том, что Мелания Трамп хочет развестись с мужем.

    Как рассказала бывшая помощница Омароса Маниголт-Ньюман, Мелания «считает каждую минуту» до того момента, когда Трамп покинет свой пост и она сможет развестись. Другая бывшая помощница Стефани Волкофф отметила, что все 15 лет их брака фактически были «сделкой», поэтому супруги спали в отдельных комнатах Белого дома.