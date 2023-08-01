Мир 01 августа 2023, 17:46 Мексиканскую туристку изнасиловали 5 мужчин возле Эйфелевой башни Le Parisien: туристка из Мексики обратилась в полицию после изнасилования в Париже РИА «Новости»

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Мексиканская туристка обратилась во французскую полицию после того, как пять мужчин изнасиловали ее неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

По словам 27-летней девушки, группа мужчин напала на нее на Марсовом поле ранним утром. Пострадавшая не сразу обратилась к местным правоохранителям.

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К делу подключилось посольство Мексики. Оно помогло найти туристку, после чего та подала заявление при содействии диппредставительства.

По данным Le Parisien, двоих из пяти подозреваемых задержали 27 июля, но вскоре отпустили. Парижская прокуратура заявила, что на этом этапе расследования задержание отменили, но причин такого решения не указала.

Ранее французского нападающего футбольного клуба «Монако» Виссама Бен-Йеддера обвинили в изнасиловании. Прокурор Ниццы Ксавье Боном сообщил, что преступление могло произойти 10 июля в коммуне Босолей.