Мексиканский посол уволился после кражи книги о Казанове

Мексиканский посол в Аргентине Оскар Рикардо Валеро Ресио Бесерра написал заявление на увольнение из-за ухудшения состояния здоровья. Недавно дипломата поймали в книжном магазине во время кражи биографии Джакомо Казановы в Аргентине.

«Рикардо Валеро — замечательный человек, которому предстоит пройти неврологическое лечение. Желаю ему скорейшего выздоровления», — сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в Twitter. Он также отметил, что принял отставку Валеро.

Мексиканский посол попался на краже книги о Казанове в Аргентине Подробнее

Посла Мексики отозвали в начале декабря. Он пытался вынесли из книжного магазина «Атенео» в Буэнос-Айресе издание с биографией Казановы. Дипломата задержал охранник магазина и сообщил о случившемся полиции.

Позже стало известно, что Валеро в 2012 году сделали операцию на головном мозге. По словам медиков, после произошедшего инцидента 76-летнему послу необходимо пройти комплексное обследование в клинике.

Рикардо Валеро был назначен на пост посла Мексики в марте 2019 года. До этого он был послом страны в Чили.