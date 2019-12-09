  • Мексиканский посол попался на краже книги о Казанове в Аргентине

    09 декабря 2019, 08:42

    Дарья Бунякова

    Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро попытался вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы. Дипломата задержал охранник и передал сотрудникам полиции. Теперь его отзывают домой из-за обвинений в краже произведения.
    Мексиканский посол попался на краже книги о Казанове в Аргентине

    «Я попросил комитет по этике проанализировать дело посла в Аргентине, обвиняемого в краже в известном книжном магазине. Пока я дал ему указание вернуться домой», — сообщил в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

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    Он также написал, что если будет подтверждено, что видео соответствует действительности, то дипломата немедленно отстранят от занимаемой должности. По словам Эмбрарда, подобный случай «совершенно недопустим».

    Инцидент с кражей биографии произошел в книжном магазине «Атенео» в Буэнос-Айресе. Мексиканский посол положил книгу в газету и хотел выйти из здания, но его задержал охранник. Попытка кражи попала на камеры видеонаблюдения.

    Дипломата доставили в отделение полиции, где установили его личность и отпустили домой.

    Оскар Рикардо Валеро стал послом Мексики весной 2019 года.