Мексиканский миллиардер вылечился от COVID-19 и раздал миллион песо

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего решил раздать миллион песо. На это его сподвиг перенесенный коронавирус.

О своем решении миллиардер из списка Forbes объявил в Twitter. Там же он попросил подписчиков решить, сколько человек и какую сумму получат от него мексиканцы. Рикардо Салинас Плиего уточнил, что собирается перечислить деньги клиентам своего банка Azteca. Миллион песо — это примерно 3,5 миллиона рублей.

«Сегодня проснулся с желанием подарить один миллион песо. Мне нужна ваша помощь, чтобы определить, как это сделать», — написал Плиего в Twitter.

Миллиардер получил отрицательный тест на коронавирус после перенесенного заболевания, обрадовался выздоровлению и решил порадовать остальных. Однако не все подписчики оценили такую щедрость. Многие в комментариях написали, что лучше перевести деньги на помощь больным детям.

Ранее стало известно, что от коронавируса также вылечился футболист Криштиану Роналду. Он получил отрицательный тест. Из-за карантина спортсмен пропустил несколько матчей своего клуба и игры за сборную Португалии.