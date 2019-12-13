Мексиканский картель устроил бойню в полицейском участке. Убиты трое, взяты в плен четверо

В среду, 11 декабря сильнейшая преступная организация Мексики ворвалась в полицейский участок, убив трех полицейских, ранив еще двоих и похитив четырех чиновников, включая судью, сообщил таблоид Daily Mail.

Нападение картеля произошло в муниципалитете в Гуанахуато, «самом смертоносном штате Мексики». Мексиканские новостные агентства сообщили, что члены преступной группировки подъехали к полицейскому участку на трех внедорожниках.

Не менее 15 бандитов открыли огонь по зданию и бросили гранату. По данным местных властей, на месте погибли три офицера Энрике Альфаро, Хосе Трехо и Эрендесиса Вильяльпандо.

По данным местных СМИ, определены личности трех из четырех похищенных — это Марию Гваделупе, Хосе Хуан и Педро Антонио.

Свидетели рассказали мексиканской прессе, что нападение длилось почти 10 минут. Члены банды подожгли тракторный прицеп, чтобы перекрыть путь полиции и оторваться от погони после нападения.

Власти муниципалитета обнаружили плакат с сообщением из картеля, который взял на себя ответственность за нападение.

По данным правительства, регион, в котором, произошло ЧП зарегистрировано 2865 убийств за первые 10 месяцев 2019 года, что является самым высоким показателем среди 32 штатов Мексики.