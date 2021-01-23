Мексиканский бизнесмен купил 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

«У меня уже есть два миллиона доз вакцины „Спутник V“… Я приветствую это решение президента (разрешить закупку вакцин штатам и частным лицам — прим. ред.), мы ждем публикации указа и надеемся на одновременное разрешение регулирующего мексиканского органа Cofepris», — приводит издание слова предпринимателя.

Коссио добавил, что для граждан Мексики прививка будет стоить от 720 до 820 песо (от 2700 до 3100 рублей). Он собирается продать всю партию в своей стране, но не исключает поставки в другие страны.

Источники РИА «Новости» в сфере здравоохранения Мексики опровергли эту информацию.

На прошлой неделе заместитель главы мексиканского Минздрава Уго Лопес-Гатель заявил, что власти решили купить около 24 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, стороны уже достигли предварительных договоренностей.