Мексиканских детей вооружили для защиты от бандитов
В штате Герреро (Мексика) группу мальчиков в возрасте от шести до 15 лет научили обращаться с оружием, чтобы они смогли защитить своих родных от орудующей в регионе банды. Об этом сообщило РИА «Новости».
Отмечается, что детей научили пользоваться оружием, поскольку у правительства нет ни возможности, ни интереса защищать коренные народы от преступных групп.
«Иногда дети выходят пасти животных в поле, где встречают преступников, так что лучше им уметь защитить себя и младших», — обратил внимание представитель местных властей.
«Газета.ru» уточнила, что винтовками разрешат пользоваться мальчикам до 12 лет. На их подготовку уйдет несколько месяцев. В свою очередь младшие добровольцы будут тренироваться с палками.
По данным издания, в минувшую пятницу преступники сожгли в одном из районов штата две машины. 10 человек погибли.