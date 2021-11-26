Мексиканские военные задержали самолет с 400 кг наркотиков на борту

Военные из Мексики задержали в воздухе самолет, на борту которого находилось 400 килограммов кокаина. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на министерство обороны страны.

Самолет Cessna-182 принудительно посадили в муниципалитете Чауитес, штат Оахака. Зафиксировать его удалось во время передвижения. К самолету направили силы ВВС. После того, как лайнер все же удалось посадить, на его борту обнаружили 13 мешков с 390 упаковками наркотического порошка.