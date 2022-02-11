Мексиканские власти обвинили Испанию в «разграблении» страны

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Испания занималась разграблением страны. Из-за этого отношения со страной необходимо временно прекратить. Об этом сообщил ТАСС.

По словам политика, отношения между странами сейчас нельзя охарактеризовать как хорошие. Он подчеркнул также, что Мексика настроена на позитивный диалог со всем миром, однако выступает против грабителей, передал «Взгляд».

«Мне даже бы хотелось, чтобы мы не торопились с их нормализацией, чтобы взять паузу, которая, как я полагаю, пошла бы на пользу и мексиканцам, и испанцам», — заявил президент.