Мексиканские правоохранители нашли на ферме 25 расчлененных тел
На одной из ферм города Тлахомулько-де-Суньига (штат Халиско, Мексика) правоохранители нашли 25 расчлененных тел, передает «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, останки были расфасованы по 52 мешкам. Прокуратура уточнила, что среди погибших было 20 мужчин и пять женщин. Родственники уже опознали шестерых из них. Отмечается, что трупы удалось найти после задержания 15 человек, которых подозревают в связях с наркобизнесом, а также в пытках, убийствах и похищениях.