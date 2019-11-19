Мексиканские правоохранители нашли на ферме 25 расчлененных тел

По данным издания, останки были расфасованы по 52 мешкам. Прокуратура уточнила, что среди погибших было 20 мужчин и пять женщин. Родственники уже опознали шестерых из них. Отмечается, что трупы удалось найти после задержания 15 человек, которых подозревают в связях с наркобизнесом, а также в пытках, убийствах и похищениях.