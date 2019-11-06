Мексиканские полицейские арестовали подозреваемого в причастности к убийству мормонов
Мексиканские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к нападению на семейство мормонов, в результате которого девять человек погибли, в том числе шесть детей. Подробностями поделилась «Газета.ru».
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По данным издания, в автомобиле задержанного полицейские нашли большое количество боеприпасов и штурмовые винтовки. Подозреваемый взял в заложники двух людей, связал их и засунул кляпы в рот. После задержания стражи порядка проверяют причастность мужчины к нападению на мормонов, которое произошло накануне на севере Мексики на границе штатов Сонора и Чиуауа. Участники наркокартеля расстреляли машину с членами мормонской общины. В результате погибли девять человек.