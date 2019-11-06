Мексиканские полицейские арестовали подозреваемого в причастности к убийству мормонов

Американцы стали жертвами нарковойны в Мексике. Машины с детьми расстреляли Подробнее

По данным издания, в автомобиле задержанного полицейские нашли большое количество боеприпасов и штурмовые винтовки. Подозреваемый взял в заложники двух людей, связал их и засунул кляпы в рот. После задержания стражи порядка проверяют причастность мужчины к нападению на мормонов, которое произошло накануне на севере Мексики на границе штатов Сонора и Чиуауа. Участники наркокартеля расстреляли машину с членами мормонской общины. В результате погибли девять человек.