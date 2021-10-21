Мексиканские наркокартели вербовали детей через онлайн-игры и похищали их

Мексиканские наркокартели занимались вербовкой детей через популярные онлайн-игры. Преступники предлагали им прослушивать полицейских за деньги, но обманывали и похищали, требуя выкуп. Об этом сообщил Bloomberg.

Власти Мексики объявили о спасении трех подростков в возрасте от 11 до 14 лет, которых два месяца держали в плену в другом городе, требуя выкупа.

Злоумышленники общались с ребятами в мобильной онлайн-игре Free Fire. Им предлагали поработать на картель, обещая заплатить неплохие деньги. Но впоследствии всех заманили в ловушку.

Наркоторговцы предлагали подросткам заработать на прослушивании переговоров между полицейскими по рации. Для этого их должны были якобы вывезти в Монтеррей. Нужно было стоять на горе и вести прослушку нужных частот. За две недели работы обещали заплатить 16 000 песо (около 56 тысяч рублей).

Вербовщики также вычисляли своих потенциальных жертв в видеоиграх Grand Theft Auto V, Call of Duty и Gears of War. Мексиканские власти в связи с этим призвали родителей внимательнее следить за детьми.

Ранее в Эквадоре сообщили, что с начала года полиция страны конфисковала в ходе операций рекордные 147 тонн наркотиков. Об этом писало РИА ФАН.