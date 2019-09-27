Мексиканка разделась перед охранником магазина, пытаясь доказать свою невиновность. Видео
Мексиканке пришлось обнажиться перед охранником супермаркета, заподозрившего женщину в воровстве. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Sun.
Необычный случай произошел в супермаркете Walmart в Мехико. Женщина разделась прямо в магазине на глазах охранника. Все это попало на камеры видеонаблюдения.
На опубликованных кадрах видно, как девушка, одетая в черный топик и белую мини-юбку, ведет диалог с охранником на повышенных тонах. Рядом с девушкой стоит еще один мужчина. Внезапно мексиканка снимает юбку. Затем охранник указывает девушке на топик. Она без всяких сомнений снимает и его. А после, голая, покидает магазин.
Судьба мексиканки после произошедшего неизвестна. Девушку могли арестовать за нарушение общественного порядка. Пользователи Сети поддержали женщину и предположили, что охранник вынудил ее раздеться, обвиняя в воровстве.