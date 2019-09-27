  • Мексиканка разделась перед охранником магазина, пытаясь доказать свою невиновность. Видео

    27 сентября 2019, 12:37

    Ольга Чеснокова

    Мексиканке пришлось обнажиться перед охранником супермаркета, заподозрившего женщину в воровстве. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Sun.

    Необычный случай произошел в супермаркете Walmart в Мехико. Женщина разделась прямо в магазине на глазах охранника. Все это попало на камеры видеонаблюдения.

    На опубликованных кадрах видно, как девушка, одетая в черный топик и белую мини-юбку, ведет диалог с охранником на повышенных тонах. Рядом с девушкой стоит еще один мужчина. Внезапно мексиканка снимает юбку. Затем охранник указывает девушке на топик. Она без всяких сомнений снимает и его. А после, голая, покидает магазин.

    Судьба мексиканки после произошедшего неизвестна. Девушку могли арестовать за нарушение общественного порядка. Пользователи Сети поддержали женщину и предположили, что охранник вынудил ее раздеться, обвиняя в воровстве.